Из-за аномальных морозов в Коми температура воздуха в квартирах упала до +15

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Температура воздуха в многоквартирных домах в Микуне понизилась до 15 градусов. Об этом сообщают местные жители.

Так, в доме №24 по улице Пионерской температура воздуха составляет 15 градусов, в доме №24 по улице Ленина похолодало до 17 градусов, а в доме №29 по улице Пионерской – до 19,5 градуса. При этом в Центре обеспечения деятельности Минстроя сообщили, что за последние сутки на телефоны ЕДДС и тепловой компании никаких жалоб не поступало. В ведомстве заверили, что котельные работают в штатном режиме. В администрации Усть-Вымского района отметили, что жалоб на работу коммунальщиков нет, передает «Комиинформ».

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