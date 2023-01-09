Названы красивые даты для свадьбы в 2023 году

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Названы самые красивые даты для свадеб в 2023 году. Для планирующих торжество пар озвучили варианты, когда можно не только устроить красивую свадьбу, но и выбрать числа, которые будут приятно смотреться на свидетельстве о браке.

Так, например, регистрацию можно запланировать на 3 марта или 9 сентября, говорят работники ЗАГСа.

Напомним, заявление на регистрацию брака в орган ЗАГС следует подавать не менее, чем за месяц. Если есть возможность, лучше забронировать желаемый день заранее.

Подборку интересных и популярных дат на 2023 год: 03.03.2023 - пятница;

23.03.2023 - четверг;

30.03.2023 - четверг;

15.05.2023 (Международный день семьи) - понедельник;

23.06.2023 - пятница;

07.07.2023 - пятница;

08.07.2023 (День семьи, любви и верности) - суббота;

23.08.2023 - среда;

09.09.2023 - суббота;

11.11.2023 - суббота;

12.12.2023 - вторник.

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