В Сыктывкаре из-за морозов отменили турнир по хоккею в валенках

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В Сыктывкаре из-за морозов отменили соревнования по хоккею в валенках. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта городской администрации.

В понедельник, 9 января, температура воздуха в столице Коми будет ниже - 32 градусов. Проводить какие-либо мероприятия на улице в такую погоду крайне нежелательно. Поэтому соревнования перенесут. Их собирают привести тогда, когда улучшится погода. Турнир пройдет во время мероприятий, приуроченных Всемирному дню снега. Его отметят в воскресенье, 15 января.

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