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НовостиПроисшествия9 января 2023 8:38

В Сыктывкаре скончался выпавший из окна мужчина

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре умер мужчина, который выпал из окна 7 января на улице Свободы. Горожанин приземлился спиной на крышу козырька подъезда. В момент трагедии мужчина странно себя вел: разбил окно табуретом и был в одной майке в мороз.

Как сообщили «КП-Коми» в Минздраве республики, спасти пострадавшего не удалось, он умер в карете скорой помощи.

В МВД по Коми от комментариев инцидента отказались.

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