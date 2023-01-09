В Сыктывкаре скончался выпавший из окна мужчина

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре умер мужчина, который выпал из окна 7 января на улице Свободы. Горожанин приземлился спиной на крышу козырька подъезда. В момент трагедии мужчина странно себя вел: разбил окно табуретом и был в одной майке в мороз.

Как сообщили «КП-Коми» в Минздраве республики, спасти пострадавшего не удалось, он умер в карете скорой помощи.

В МВД по Коми от комментариев инцидента отказались.

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