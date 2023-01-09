«Подарок новорожденному» в Коми дополнится варежками-антицарапками и чепчиком

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В Коми изменится наполнение «Подарка новорожденному». С 1 марта 2023 года в подарочный пакет положат еще четыре предмета: варежки-антицарапки, распашонку, подгузники-штанишки и детский чепчик. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Напомним, мера поддержки для семей была введена в прошлом году. Подарок выдаётся при выписке из роддома всем семьям независимо от их финансового положения.

В итоге в комплект детских принадлежностей будут входить:

— одеяло детское всесезонное;

— распашонка;

— ползунки-штанишки;

— чепчик детский;

— варежки-антицарапки (пара);

— подушка детская;

— комплект детского постельного белья (пододеяльник, наволочка, простынь);

— наматрацник;

— пеленка легкая (2 штуки)

— пеленка теплая фланель (2 штуки);

— полотенце-уголок с варежкой для купания;

— носочки для новорожденных (2 пары);

— подгузники одноразовые для детей (1 упаковка, в ней — до 20 штук);

— крем детский увлажняющий для новорожденных (1 тюбик, объем не менее 75 миллилитров);

— ватные диски хлопковые (1 упаковка, в ней — не менее 70 штук);

— ватные палочки с ограничителем (1 упаковка, в ней не менее 60 штук);

— влажные салфетки для детей (1 упаковка, в ней не менее 100 штук);

— средство для купания (1 штука, объем не менее 0,2 литра);

— сумка подарочная.

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