«Подарок новорожденному» в Коми дополнится варежками-антицарапками и чепчиком

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В Коми изменится наполнение «Подарка новорожденному». С 1 марта 2023 года в подарочный пакет положат еще четыре предмета: варежки-антицарапки, распашонку, подгузники-штанишки и детский чепчик. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Напомним, мера поддержки для семей была введена в прошлом году. Подарок выдаётся при выписке из роддома всем семьям независимо от их финансового положения.
В итоге в комплект детских принадлежностей будут входить:
— одеяло детское всесезонное;
— распашонка;
— ползунки-штанишки;
— чепчик детский;
— варежки-антицарапки (пара);
— подушка детская;
— комплект детского постельного белья (пододеяльник, наволочка, простынь);
— наматрацник;
— пеленка легкая (2 штуки)
— пеленка теплая фланель (2 штуки);
— полотенце-уголок с варежкой для купания;
— носочки для новорожденных (2 пары);
— подгузники одноразовые для детей (1 упаковка, в ней — до 20 штук);
— крем детский увлажняющий для новорожденных (1 тюбик, объем не менее 75 миллилитров);
— ватные диски хлопковые (1 упаковка, в ней — не менее 70 штук);
— ватные палочки с ограничителем (1 упаковка, в ней не менее 60 штук);
— влажные салфетки для детей (1 упаковка, в ней не менее 100 штук);
— средство для купания (1 штука, объем не менее 0,2 литра);
— сумка подарочная.
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