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В 2022 году в Коми перевыполнили план по расселению из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Правительство Коми должно было расселить людей из 90,45 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Всего в регионе расселили 92,89 тысячи квадратных метров такой недвижимости. Уточняется, что это 2179 жилых помещений. Показатели регпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по количеству квадратных метров выполнили на 102,7%. Такого результата удалось достичь благодаря субсидиям, которые муниципалитеты получали из республиканского бюджета, передает БНК.

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