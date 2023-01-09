В парке в Коми неизвестные нарисовали свастику

Фото: архив КП

В городском парке в Микуне неизвестные нарисовали нацистский символ. Об этом сообщает движение «ЧистоМикунь».

Активисты обнаружили свастику на сцене. По их словам, в парке часто собираются подростки и молодежь, и не исключено, что символ нарисовал кто-то из них. В МВД отметили, что в полицию по этому поводу никто не обращался, но по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители ищут людей, причастных к инциденту. Им грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, либо до 15 суток административного ареста, передает «Комиинформ».

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