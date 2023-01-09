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В Ухте устранят утечку на теплосети в районе улицы Советской, 8. Об этом сообщил глава администрации Магомед Османов.

Несколько дней подряд из-за утечки парила теплосеть. Жители обращались в управляющую компанию. Однако оказалось, что у этой теплосети нет собственника. Османов заверил, что утечку устранят в понедельник, 9 декабря. Ранее к работам не приступали из-за сильных морозов. Дело в том, что тогда бы вода в трубах замерзла и повредила сети. Поэтому ждали более теплой погоды. Как передает «Комиинформ», сети планируют передать ресурсоснабжающей организации на обслуживание.

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