Видео с питающимся раз в неделю 70-летним пенсионером заинтересовались следователи Коми

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В Сыктывкаре начата проверка по факту распространившегося в сети ролика, на котором запечатлен 70-летний эжвинец. По словам автора видео, пенсионер питается раз в неделю, живет в ужасных условиях и не мылся уже год. Единственный доход - пенсию - забирает родственница мужчины.

Видео попало в поле зрение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, Он поручил сотрудникам СК Коми разобраться в деталях дела и установить истину.

- Поручаю руководителю СУ СКР по Коми Андрею Исаеву провести процессуальную проверку в связи с возможным нарушением прав пожилого человека, а также оказать ему всю необходимую и конкретную помощь. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорится в сообщении.

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