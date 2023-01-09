Из-за долгов бизнесмен из Коми чуть не лишился иномарки

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Печоре предприниматель из-за долгов едва не лишился Land Rover Discovery. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Бизнесмен взял в долг миллион рублей на пять месяцев под 2% в месяц. В залог житель Печоры оставил машину. Деньги предприниматель вовремя не вернул, поэтому кредитор обратился в суд. С мужчины взыскали 1,68 миллиона рублей, а машину арестовали и передали на торги. Начальная цена составила 400 тысяч рублей. Однако продать машину не удалось.

– Тем временем долг понемногу уменьшался за счет обращения взыскания на доходы должника, – говорится в сообщении.

Пристав предложила должнику оставить машину у себя, и тот согласился. Далее он погасил оставшийся долг – 889 тысяч рублей.

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