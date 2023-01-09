У троих жителей Коми украли с карт почти 36 тысяч рублей

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У троих жителей Коми украли с банковских карт в общей сложности почти 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в полицию обратилась жительница Усинска. Она заявила, что с ее карты пропало 29,9 тысячи рублей. Оказалось, что женщина выпивала с подругой. Собутыльница взяла карту и потратила деньги на алкоголь и продукты питания. Подозреваемую задержали, и она дала признательные показания. По факту случившегося проводится проверка.

Кроме того, житель Троицко-Печорского района выпивал с 52-летним товарищем, который украл карту и потратил оттуда 2,5 тысячи рублей на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Жительница Сосногорска потеряла карту. Через некоторое время с нее украли 3,5 тысячи рублей. Оказалось, что карту нашла несовершеннолетняя девушка не сообщила о находке. Злоумышленница купила электронную сигарету и жидкость для нее. После этого она сломала и выбросила карту. По факту случившегося также проводится проверка.

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