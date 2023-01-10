В Коми 17-летний подросток зарезал сожителя матери

Фото: архив КП

Следственный комитет Коми сообщил об убийстве в Ижемском районе региона, которое совершил 17-летний подросток. По предоставленной информации, парень убил сожителя своей матери.

Преступление, как отметили в ведомстве, произошло в одном из домов. Жертва подростка был ранее судим, сам же фигурант уголовного дела состоит на учете в органах профилактики. По данным СК, преступник ударил сожителя матери ножом несколько раз в грудь и шею.

От полученных ран мужчина тут же скончался на месте происшествия. В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.

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