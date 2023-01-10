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НовостиОбщество10 января 2023 5:48

Бывшая возлюбленная жителя Коми убила его вместе со своим знакомым

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации Следственного Комитета Коми, на улице Суворова в Сыктывкаре 31 декабря 2022 года нашли тело 58-летнего мужчины. В ведомстве установили, что к преступлению причастна его бывшая 34-летняя возлюбленная и ее знакомый.

По предоставленным данным, причиной преступления стала ссора между мужчинами на почве ревности. Установлено, что убитый скончался в результате удушения. В настоящий момент обвиняемых заключили под стражу, фигуранты уголовного дела признались в содеянном.

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