Глава Коми опроверг слухи о закрытии кожвендиспансера в Печоре

Фото: архив КП

Руководитель Коми Владимир Уйба прокомментировал появившуюся информацию о закрытии кожно-венерологического диспансера в Печоре. По его словам, эти данные не соответствуют действительности. Глава отметил, что более того, учреждение продолжает принимать пациентов, также в будущем нет планов по закрытию.

Ранее в социальных сетях появилась фотография с документом, в котором сообщается о сокращении 25 медиков. Уйба отметил, что сокращения также не планируются. В настоящий момент в диспансере работает врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера и врач частного учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина».

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