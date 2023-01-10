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НовостиПроисшествия10 января 2023 5:56

В Коми пьяный мужчина до смерти избил своего отца

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Корткеросском районе 36-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 61-летнего отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 3 января в селе Сторожевск. Пьяные мужчины находились в доме на улице Совхозной. В какой-то момент между ними возник конфликт, и сын жестоко избил отца. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Причиной его смерти стала травма грудной клетки. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого арестовали.

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