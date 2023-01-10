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НовостиОбщество10 января 2023 5:59

Стали известны подробности исчезновения 27-летнего Ильи Разминаса из Ухты

В Коми найден живым пропавший на Рождество 27-летний рыбак
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Ухте прекращены поиски 27-летнего Ильи Разминаса. Мужчина уехал на Рождество на рыбалку вместе с приятелем и не вернулся. О начале поисковых работ сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Через несколько часов после распространения ориентировки стало известно, что мужчина найден живым. Выяснилось, что у него сломался транспорт и он не мог вернуться домой. На его поиски выехали друзья, которые его и обнаружили вместе с приятелем.

Сейчас рыбаки находятся дома, а их здоровью ничего не угрожает. Все это время за Илью Разминаса переживали его маленькая дочь и жена.

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