Стали известны подробности исчезновения 27-летнего Ильи Разминаса из Ухты

Фото из личного архива

В Ухте прекращены поиски 27-летнего Ильи Разминаса. Мужчина уехал на Рождество на рыбалку вместе с приятелем и не вернулся. О начале поисковых работ сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Через несколько часов после распространения ориентировки стало известно, что мужчина найден живым. Выяснилось, что у него сломался транспорт и он не мог вернуться домой. На его поиски выехали друзья, которые его и обнаружили вместе с приятелем.

Сейчас рыбаки находятся дома, а их здоровью ничего не угрожает. Все это время за Илью Разминаса переживали его маленькая дочь и жена.

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