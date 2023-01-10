В Сыктывкаре для учеников 1-6 классов отменили занятия в школах из-за морозов

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В Сыктывкаре объявлен актированный день. Занятия в школах отменили для начального и среднего звена. Об этом сообщает МЧС по Коми.

По данным ведомства, в шесть утра столбик термометра показывал -28 градусов, а скорость ветра достигла 3 м/с.

- В соответствии с прогнозом и на основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 № 2/532 «Об утверждении порядка объявления актированных дней в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 10 января 2023 года объявлен актированным днем для учащихся 1 - 6 классов, - говорится в сообщении.

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