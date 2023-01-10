Возле аэродрома в Сыктывкаре разрешат строить многоэтажки

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Коми

В зоне аэродрома «Сыктывкар» разрешат строить жилые дома большей этажности. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Коми.

Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар», подготовило АО «Комиавиатранс». Его согласовало республиканское правительство. Согласно документу, уменьшаются ограничения на строительство в приаэродромной территории. Такая мера позволит повысить этажность новых домов.

Проект также снимает вопросы по размещению аэропорта в черте города. В министерстве пояснили, что самолеты не совершают полеты над Сыктывкаром. Это обусловлено вопросом безопасности людей.

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