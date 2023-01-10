В Коми мужчину обвиняют в убийстве 28-летней давности

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В Ухте мужчину обвиняют в убийстве двух человек, совершенном 28 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла еще в октябре 1994 года. 38-летний житель Белоруссии вышел из тюрьмы под Печорой и поехал домой через Ухту. Там бывший заключенный познакомился с местными жителями. Мужчины выпили, и между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил топор и ударил 30-летнего, а также 41-летнего ухтинцев. В результате оба скончались, а обвиняемый скрылся. Тела обнаружили лишь в феврале 1995 года. Тогда возможности экспертных учреждений не позволяли найти причастного к преступлениям.

Расследование возобновили в 2022 году. Обвиняемого задержали в Москве, доставили в Ухту и заключили под стражу. Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направили в суд.

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