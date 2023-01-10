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В Коми появилась универсальная вакцина от коронавируса «Конвасэл». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

О новом препарате специалисты Федерального медико-биологического центра рассказывали в декабре. В Коми уже поступила первая партия, которая насчитывает 100 доз. Пока вакцина имеется только в Сыктывкаре. «Конвасэл» – двухкомпонентный препарат, эффективный против разных штаммов коронавируса. Его рекомендуют взрослым от 18 до 65 лет.

Кроме того, ведется закупка препарата от коронавируса «Мир-19», на эффективность которого также не влияют новые штаммы. В скором времени его доставят в Коми и начнут использовать, передает БНК.

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