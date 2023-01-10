Житель Коми замахнулся ножом за полицейского

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Прилузский районный суд признал 57-летнего жителя Читаево виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре. Домой к мужчине пришли двое полицейских. Они хотели составить административные протоколы. Общаясь с силовиками, житель Коми начал вести себя агрессивно. Мужчина схватил одного из полицейских за рукав и замахнулся в его сторону ножом.

Свою вину злоумышленник не признал. Суд приговорил его к году лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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