В Сыктывкаре за праздники на свет появились три двойни

Фото: архив "КП"

Три двойни увидели свет в Сыктывкаре в начале года. Малыши родились в Перинатальном центре Коми. Всего за восемь дней 2023 года родились 53 ребенка.

Однако число новорожденных падает с каждым годом. В этом году количество роженниц сократилось аж в два раза.

- С каждым годом число родов уменьшается, а за последние 10 лет число рожениц сократилось в два раза. В 2023 году плановый показатель - 6300, такой маленькой цифры в Коми не было никогда. Демографическая кривая уходит вниз по ряду причин. Это и уменьшение численности населения, и демографический провал 1990-х годов, смещение возраста первородящих мам, - сообщает телеканал «Коми Гор».

В учреждении отметили, что январские праздники выдались не самыми легкими, а новогодняя пора не самое лучшее время в принципе. Но медики в очередной раз прошли этот этап достойно.

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