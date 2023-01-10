В новогодние праздники Сыктывкар стал самым криминальным городом Коми

Фото: пресс-служба СК

В новогодние праздники Сыктывкар стал городом Коми, где зафиксировали больше всего преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Во время праздников в Коми зафиксировали 196 преступлений. Это на 10 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правоохранители раскрыли 181 преступление. Больше всего нарушений закона выявили в Сыктывкаре, сообщает БНК. В столице Коми совершили 65 преступлений.

Наиболее частые противоправные деяния – кражи. В основном воровали из торговых точек или при распитии алкоголя. В Коми зафиксировали семь фактов причинения тяжкого вреда здоровью, пять грабежей, 10 мошенничеств, шесть краж с банковских счетов, а также 16 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

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