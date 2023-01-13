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НовостиОбщество13 января 2023 5:45

В Коми планируют оборудовать 35 крещенских купелей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации главного госинспектора по маломерным судам, в Коми будут оборудованы 35 купелей для крещенских купаний. Леонид Носов также сообщил, что ожидается около 11 тысяч участников.

В Сыктывкаре проруби появятся у моста в Заречье в районе улицы Куратова, на Красной горе, в Нижнем Чове. Также площадки подготовят в Эжве, в поселке Ыб, в Ухте и Сосногорске. На месте купаний ожидается дежурства сотрудников МЧС и спасателей.

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