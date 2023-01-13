В Коми планируют оборудовать 35 крещенских купелей

Фото: архив КП

По информации главного госинспектора по маломерным судам, в Коми будут оборудованы 35 купелей для крещенских купаний. Леонид Носов также сообщил, что ожидается около 11 тысяч участников.

В Сыктывкаре проруби появятся у моста в Заречье в районе улицы Куратова, на Красной горе, в Нижнем Чове. Также площадки подготовят в Эжве, в поселке Ыб, в Ухте и Сосногорске. На месте купаний ожидается дежурства сотрудников МЧС и спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Могло все закончиться еще страшнее»: оленевод из Воркуты героически помог пассажирам упавшего Ан-2 (подробнее)