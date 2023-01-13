Житель Коми продал машину знакомого и напал с камнем на человека

Фото: архив КП

По информации объединенной пресс-службы судов, жителя Вуктыла осудили за растрату и легкое причинение здоровья. Мужчина продал автомобиль своего знакомого без спроса, а затем напал на человека с камнем в руке.

По уточненным данным, подсудимый в марте 2020 года получил от своего родственника автомобиль стоимостью 100 тысяч рублей, а продал его за 15 тысяч без спроса. Деньгами он распорядился на свой лад. В 2022 году он ударил своего знакомого камнем по голове, от чего тот серьёзно пострадал. Суд, рассмотрев уголовные дела, назначил ему наказание в виде 440 часов обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Могло все закончиться еще страшнее»: оленевод из Воркуты героически помог пассажирам упавшего Ан-2 (подробнее)