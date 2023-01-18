«Розовое царство»: небо Ухты окрасилось в необычайно яркий цвет и всё вокруг погрузилось в настоящую сказку

Фото: группа «Моя Ухта»

В Ухте произошёл сбой матрицы и всё пространство вокруг – небо, город и даже квартиры окрасились в ярко розовый свет.

Ухтинцы на мгновение подумали, что у всех массово начались проблемы со зрением. Но вот нет… По взмаху феи сладкого королевства всё вокруг стало малиновым. Розовый цвет просочился даже в квартиры сквозь окна. Волшебство заметили все! В Интернете пишут, что такое же явление случилось и в Смоленской области.

В комментариях пользователь соцсети Василий Хорев написал, что подобное явление объясняется низким солнцем, от которого сквозь тонкую часть слоисто-кучевых облаков просачивались лучи инфракрасного спектра. Поэтому и появился розовый оттенок.

– Кварцевание планеты перед крещением, – шутит Татьяна Тарасова. Кристина Беленькова присоединилась: «Марганцовка».

Организатор «Сыктывкарского астрономического клуба» Николай Грекалов предположил, что проект цвета получился в результате преломления лучей сквозь атмосферу, облака и какого-то газа.

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