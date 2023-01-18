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НовостиПроисшествия18 января 2023 13:53

Сыктывкарка осталась без подарка на 8 марта и напала с ножом на мужа

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Верховный суд Коми оставил без изменения приговор 45-летней жительнице Эжвы, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 8 марта. Женщина отмечала с мужем Международный женский день. В какой-то момент выяснилось, что супруг не приготовил жене подарок. Из-за этого между ними возник конфликт, переросший в драку. При этом женщина несколько раз ударила мужчину ножом по руке. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Сыктывкарка решила обжаловать приговор, но доводы для его смягчения не предоставила. Поэтому жалоба была оставлена без удовлетворения.

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