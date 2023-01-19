В 2023 году средняя зарплата бюджетников Коми вырастет до 68 тысяч рублей

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Средняя зарплата в Коми в бюджетной сфере будет доведена до 68 тысяч рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Владимир Казаков. По его словам, данный показатель будет достигнут в 2023 году.

Глава ведомства отметил, что ждать каких-либо повышений окладов пока не стоит. Предыдущий рост зарплат бюджетников на 10% в условиях санкций «стоил» республике дополнительных 2 млрд рублей.

— С 1 июля 2022 года и с 1 января 2023 года был увеличен МРОТ. Одновременно было принято решение о повышении зарплат в бюджетной сфере республики на 10% с 1 июля 2022 года. Глава республики принял в условиях санкций и неопределенности решение о повышении [окладов] всем бюджетникам на 10 процентов. На тот момент такие решения приняли всего два субъекта России. это было непростое решение, так как это увеличило расходы бюджета на 2 млрд рублей, — цитирует министра финансов БНК.

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