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НовостиОбщество19 января 2023 10:27

Бесхозный пакет в подъезде дома поднял по тревоге оперативные службы Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Печоре по тревоге были подняты оперативные службы города. Как сообщили жильцы одного из домов, в подъезде обнаружен подозрительный пакет. Печорцы не стали испытывать судьбу и обратились за помощью к специалисты.

Экстренно прибывшие к дому на Печорском проспекте спасатели обнаружили в пакете лишь вещи. Подозрительный предмет, к счастью, угрозы не представлял.

- На место выехали оперативные службы города, в том числе спасатели, которые обеспечили безопасность при обезвреживании неизвестного предмета. Взрывное устройство не обнаружили, - передает «Комиинформ».

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