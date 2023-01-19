Бесхозный пакет в подъезде дома поднял по тревоге оперативные службы Коми

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В Печоре по тревоге были подняты оперативные службы города. Как сообщили жильцы одного из домов, в подъезде обнаружен подозрительный пакет. Печорцы не стали испытывать судьбу и обратились за помощью к специалисты.

Экстренно прибывшие к дому на Печорском проспекте спасатели обнаружили в пакете лишь вещи. Подозрительный предмет, к счастью, угрозы не представлял.

- На место выехали оперативные службы города, в том числе спасатели, которые обеспечили безопасность при обезвреживании неизвестного предмета. Взрывное устройство не обнаружили, - передает «Комиинформ».

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