В Сыктывкаре предложили сделать единый проездной документ

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Заместитель министра экономразвития Коми Владимир Котов сообщил на совещании по развитию транспортной сети о предложении сделать единый проездной документ. По его словам, предложение в ближайшее время рассмотрят в городской администрации и правительстве региона.
Также в качестве предложений было озвучено решение по отказу от неконтролируемых маршрутов и организовать контроль расписаний и контрактов. Все маршруты будут занесены в Региональную навигационную систему. Также планируется подключить муниципальные маршруты к Яндекс.Картам.
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