В Воркуте двое детей выскочили под колеса машины

Фото: кадр видео

В Воркуте двое детей выскочили под колеса автомобиля. Соответствующее видео появилось в сообществе «Подслушано Воркута» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел еще 17 января, однако видео с регистратора попало в сеть только сейчас. На кадрах видно, как двое детей перебегает дорогу перед едущей машиной. Школьники буквально выскочили на дорогу из-за сугроба. К счастью, водитель успел затормозить, и ДТП не произошло.

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