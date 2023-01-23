Роспотребнадзор Коми напомнил, чем опасно несоблюдение температурного режима

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Переохлаждение организма может привести к снижению его защитной реакции. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре Коми. В ведомстве отметили, что несоблюдение температурного режима на объектах может способствовать распространению ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Так, в детских садах температура воздуха в группах не должно быть ниже 18 градусов. Такая же минимальная температура должна быть и в школьных классах.

- Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования. Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры: медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - напомнили в ведомстве.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами 1.2.3685-21.

- 20 – 24° С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

- 20 – 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

- 20 – 24 °С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей до 3 лет и 21–24 °С для детей с 3 до 7 лет

- 20 – 22 °С в холодное время года в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 23-25 °С в теплое время года.

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