В Сыктывкаре предложили прокопать тоннель под железнодорожным переездом

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Замначальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Олег Южаков сообщил, что власти Сыктывкара намерены решить проблему пробок на Лесопарковой улице возле железнодорожного переезда. Предварительные идеи он озвучил на прямой линии в общественной приемной главы Коми.

По словам Южакова, пока что определенного решения проблемы нет, но есть идеи. Так, одним из вариантов стало удлинение улицы Катаева со строительством тоннеля под железнодорожными путями.

В то же время чиновник отметил, что такой проект очень затратный, и на него потребуется не менее 350 млн рублей.

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