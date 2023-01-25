Жителя Коми поймали пьяным после наезда на сугроб

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В отношении 20-летнего жителя Печоры утвердили обвинительное заключение об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека поймали после того, как он не справился с управлением.

По предварительным данным, преступление произошло 28 ноября 2022 года, когда фигурант уголовного дела распивал в гараже пиво и мартини со своими друзьями. Во время встречи он предложил прокатиться на машине, но не справился с управлением и врезался в сугроб.

После ЧП его задержали сотрудники ГИБДД, которые выяснили, что печорец и ранее был судим за такое же нарушение. В настоящий момент его арестовали, а уголовное дело передали в городской суд.

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