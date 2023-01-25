В Коми водитель грузовика пойдет под суд за смерть 79-летнего мужчины

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 34-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности 79-летнему мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в октябре на территории пункта приема металлолома. Фигурант на грузовике заезжал на весы. При этом машина сбила 79-летнего мужчину. Пострадавший получил травму грудной клетки. Вскоре мужчина скончался в больнице.

– Водитель не учел весь комплекс факторов, влияющих на безопасность движения, что привело к тяжким последствиям, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд.

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