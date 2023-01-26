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НовостиОбщество26 января 2023 6:15

Житель Удмуртии ударил полицейского из Ухты шариковой ручкой в шею

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухтинском городском суде вынесли приговор в отношении 43-летнего жителя Удмуртии. По предоставленным данным, мужчина напал на местного полицейского.

Установлено, что фигурант уголовного дела в момент преступления был в пьяном состоянии. После совершения ДТП в Ухте он напал на сотрудника ГИБДД, ударив его в шею шариковой ручкой.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд принял решение лишить уроженца Удмуртии свободы на два года и шесть месяцев. Приговор пока что не вступил в силу.

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