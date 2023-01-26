Жителям Коми объяснили, как влияет на назначение пособий наличие у семьи двух квартир

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Единое пособие на детей может быть назначено при наличии у семьи двух квартир. Однако эксперты говорят, что при рассмотрении заявления на получение льготы специалисты учитывают много нюансов.

Так, если семья не многодетная и у нее больше одной квартиры, то пособие вряд ли назначат.

— Если семья не многодетная, то наличие двух квартир является основанием для отказа. Но если общая площадь квартир с учетом долей не превышает 24 квадратных метров, то это не является основанием для отказа. Также не учитываются квартиры в аресте, на которые наложен запрет регистрационных действий, или находящиеся в домах, официально признанных аварийными. Есть множество нюансов, ― начальник управления социального обеспечения семей с детьми СФР по Коми отметил Евгений Шумилов.

Напомним, новое пособие объединило несколько ранее действующих: пособие женщине, которая встала на учет в ранние сроки беременности, ежемесячную выплату на первого, третьего и последующего ребенка, пособия на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет.

Заявление на получение этого пособия можно подать через портал госуслуг, МФЦ или лично в клиентской службе Социального фонда. Решение выносится в 10-дневный срок с даты подачи заявления, но его могут продлить, если в фонд не поступили необходимые сведения или документы от свидетеля.

Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. При назначении пособия оценивается доход семьи за предшествующие 12 месяцев (доход на душу населения не должен превышать региональный прожиточный минимум). Для южной зоны среднедушевой доход составляет 16 415 рублей, для северной — 20 309 рублей.

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