В Коми больница за 5,6 миллиона рублей купит катер на воздушной подушке

Фото: пресс-служба главы Коми

Вуктыльская больница за 5,6 миллиона рублей купит катер на воздушной подушке. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 5,6 миллиона рублей. В эту сумму входит стоимость товара, доставка и прочие расходы. Больница купит катер за счет субсидии из республиканского бюджета. Аукцион состоится 6 февраля. Подрядчик должен будет поставить катер в течение полугода. Длина судна должна быть не меньше 6,3 метра, а количество посадочных мест – как минимум 12.

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