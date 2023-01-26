В Коми пособие на детей до трех лет будет приходить в единый день

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Стало известно, когда будет приходить пособие на детей до трех лет. Как сообщили в СФР, для перечисления денежной льготы выбран единый день — каждое третье число месяца.

Отмечается, что пособие будет приходить в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. Это связано с тем, что были объединены Пенсионный фонд и ФСС.

— Все детские выплаты Социального фонда приходят родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России, — уточнили в СФР.

При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.

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