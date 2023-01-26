Мошенники украли у жительницы Коми 2,4 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 45-летней жительницы Усинска 2 миллиона 430 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник заявил, что неизвестные пытаются списать деньги с ее счета. Мужчина сказал, что средства необходимо перевести на «безопасный счет».

Через некоторое время с жительницей Коми связался «сотрудник банка». Тот объяснил, как перевести деньги, и женщина выполнила все инструкции. Потом она поняла, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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