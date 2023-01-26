Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 9:54

В Коми наградили участников специальной военной операции

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Уйба поблагодарил бойцов за героизм. Согласно указу президента России Владимира Путина, жителей Коми наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу» и медалью Суворова. Участники церемонии почтили минутой молчания память бойцов, погибших в ходе СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми появится звание Героя республики (подробности)