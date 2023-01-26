В Коми на 7,5 года посадили закладчика

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Усть-Вымский районный суд признал 25-летнего жителя Сыктывкара виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в августе безработный сыктывкарец договорился с неизвестными, что будет работать закладчиком. За это ему обещали платить криптовалютой. Горожанин отправился в Выльгорт, чтобы забрать 45 граммов метилэфедрона из тайника, а затем разместить в другом тайнике в Микуне. Там злоумышленника и задержали.

Суд приговорил сыктывкарца к 7,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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