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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:41

В Коми женщина незаконно продала за 2 миллиона рублей за древесину

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прилузский районный суд признал местную жительницу виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Жительнице села Занулье выделили древесину для строительства дома и хозпостроек. После заключения договора купли-продажи лесных насаждений женщина привлекла знакомого бизнесмена к вырубке. Однако вместо того, чтобы строить дом, фигурантка продала древесину. В прокуратуре подчеркнули, что это делать запрещено. Сумма ущерба составила 1,86 миллиона рублей. Деньги жительница Коми вернула. Ее приговорили к году лишения свободы условно.

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