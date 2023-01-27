На территории Сыктывкара пройдет спецоперация

Фото: архив КП

В ГИБДД Сыктывкара сообщили, что на территории республики с 27 по 29 января пройдут профилактические рейды. По предоставленным данным, во время спецоперации будут выявлять нетрезвых водителей.

В ведомстве отметили, что рейды направлены на предупреждение аварийности. В дни проведения спецопераций в городе будут патрулировать улицы дополнительные экипажи ГИБДД. В инспекции отметили, что останавливать планируют все автомобили и проверять каждого водителя.

Жителям Сыктывкара напомнили об ответственности и предупредили, что за нарушение предусмотрены штрафы. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пикап сбил 12-летнего мальчика (подробнее)