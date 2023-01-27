В Коми осудили за коррупцию начальника станции РЖД

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В Инте вынесли приговор бывшему начальнику станции РЖД. Мужчину обвинили в получении взяток. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе суда.

Фигурант уголовного дела совершал преступления в период с 2015 по 2016 годы. Взамен на взятки он обещал покровительство. Общий размер полученных незаконных вознаграждений составил 575 тыс. рублей.

Подсудимый признал свою вину, однако не согласился с квалификацией преступления. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с организацией железнодорожного движения сроком на два года.

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