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НовостиОбщество27 января 2023 5:45

Жителя Коми наказали за ругань в церкви

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте рассмотрели административное дело в отношении местного жителя. По информации Объединенной пресс-службы судов, мужчину наказали за то, что он ругался матом и громко кричал в церкви.

По предоставленным данным, преступление произошло 24 января в храме святителя Стефана Пермского. Уточняется, что обвиняемый безадресно ругался и вел себя вызывающе нагло. Чтобы утихомирить дебошира, пришлось вызвать полицию.

Во время суда выяснилось, что только в 2022 году он привлекался к административной ответственности пять раз. В результате ухтинцу назначили арест на шесть суток.

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