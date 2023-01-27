Питавшегося раз в неделю пенсионера из Сыктывкара поселят в интернате

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Громкая история с пенсионером Виктором из Эжвы, который живет в нечеловеческих условиях и питается раз в неделю, поселят в интернат. Об этом сообщил директор соцучреждения Виктория Поленчук.

По ее словам, 70-летний мужчина, у которого есть инвалидность, сейчас проходит лечение. Сразу после реабилитации его определят в интернат, где за ним будет организован уход.

Напомним, несколько недель назад в Сети распространился видеоролик, в котором показывалась жизнь пенсионера. Инвалид по зрению жил в квартире без воды, плохо и редко питался.

После репостов в VK глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Коми Андрею Исаеву провести процессуальную проверку в связи с возможным нарушением прав пожилого человека, а также оказать ему всю необходимую и конкретную помощь. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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