В Коми умер упавший с погрузочного ковша сварщик

Фото: СУ СК России по Коми

В Коми завершено расследование по факту гибели сварщика из Воркуты. Мужчина трагически скончался осенью 2022 года.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, мужчина проводил сварочные работы на Фасадной улице: варил распашные ворота, стоя на погрузочном ковше трактора. В какой-то момент ковш опрокинулся, а мужчина, находившийся внутри, умер. Главным фигурантом же уголовного дела стал коллега погибшего.

— Водитель погрузчика нарушил требования безопасности и пренебрег мерами предосторожности, а именно, допустил нахождение человека, который производил сварочные работы, на поднятом погрузочном ковше и в какой-то момент привел в движение ковш, опрокидывание которого привело к тяжким последствиям, — рассказали в СК.

В ходе расследования обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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