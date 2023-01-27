Юный гроссмейстер из Сыктывкара победил на турнире по быстрым шахматам

Фото: пресс-служба правительства Коми

Юный гроссмейстер из Сыктывкара Макар Бердашкевич стал победителем турнира по быстрым шахматам в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Турнир «Шахматные звезды» – международный. Сыктывкарец прибыл туда, чтобы сразиться со своими сверстниками и получить советы от титулованных шахматистов. Бердашкевич не проиграл ни одной партии. Он победил в турнире, набрав шесть очков из семи возможных.

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