В жесткой аварии на трассе Сыктывкар – Ухта пострадали двое взрослых и ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 26 января, на трассе Сыктывкар – Ухта столкнулись BMW X6 и грузовик Volvo, в результате чего пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.04. Мужчина 1968 года рождения ехал за рулем BMW X6 по трассе Сыктывкар – Ухта. На 284-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка врезалась в грузовик.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне BMW. Водитель получил ушиб и закрытый перелом бедра, а также перелом вертлужной впадины. У пассажирки 1971 года рождения диагностировали переломы руки и носа. Кроме того, пятилетний мальчик получил ушиб плеча.

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